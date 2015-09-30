俄罗斯呼吁建立国际反恐联盟，乌克兰冷嘲热讽

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国9月29日 - 俄罗斯呼吁建立国际反恐联盟，乌克兰总统波罗申科周二大加嘲讽，称俄罗斯在家门口就鼓励恐怖主义，并扶持好战的傀儡政府。

普京周一呼吁建立广泛的国际联盟，共同打击“伊斯兰国”以及其他激进极端主义组织。

波罗申科利用在联合国大会发言之机抨击俄罗斯，称俄罗斯呼吁国际社会共同打击恐怖主义威胁太过虚伪。

他在联大称：“过去几天，我们听到俄罗斯方面颇具安抚意味的声明。这听起来不错，但实在不可信。你明明在家门口还鼓励恐怖主义，怎么还能呼吁建立反恐联盟呢？”

他补充道：“明明你们的政策是通过傀儡政府发动战争，又怎么能谈和平与合法性？”

他还指出，俄罗斯正加大对叙利亚总统阿萨德政府的军事支持。

波罗申科再次指责俄罗斯向乌克兰的亲俄分裂主义者提供资金、训练以及物资方面的支持，且出动重型武器和俄罗斯兵力，帮助分裂主义者对抗乌克兰政府军。

波罗申科发言时，俄罗斯代表团只留下了一人，其余人全部离开会场，在他结束发言后回到了会场。（完）