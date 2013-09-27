中美希望安理会就叙化武问题尽快通过决议--美官员

中国外长王毅(左)9月19日与美国国务卿克里(右)在华盛顿会晤的资料图片。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透纽约9月26日 - 美国高官周四称，美国和中国强烈同意安理会应尽快就叙利亚化学武器问题通过强制性和约束力的协议。

美国国务卿克里和中国外长王毅在联合国大会间隙进行了一个小时左右的会面。

“两位部长（克里和王毅）强烈赞同安理会应就叙利亚（化学武器问题）通过强制性、具有约束力的决议，”这位要求匿名的美国官员在克里与王毅会面结束后说道。

“他们讨论了安理会五大常任理事国团结一致的重要性，两人均认为安理会和禁止化学武器组织（OPCW）尽快行动十分重要，”该官员说。

三位西方外交人士周三称，安理会五大常任理事国的外交官已就涉及叙利亚化学武器问题的决议草案核心内容达成协议。但俄罗斯对这一说法予以否认，指出相关工作“仍在继续”。

安理会五大常任理事国的外交官一直在商讨上述决议草案的细节，以支持俄罗斯和美国9月14日在日内瓦达成的框架协议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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