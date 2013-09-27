中美希望安理会就叙化武问题尽快通过决议--美官员

北爱尔兰两党组建政府的谈判破裂 可能再次选举或失去自治权
路透贝尔法斯特3月26日 - 北爱尔兰正在磋商组建新政府两大政党周日称，谈判已无果而终，北爱尔兰可能会因此进行新的选举，或是重新由英国政府直接管辖。
路透纽约9月26日 - 美国高官周四称，美国和中国强烈同意安理会应尽快就叙利亚化学武器问题通过强制性和约束力的协议。
美国国务卿克里和中国外长王毅在联合国大会间隙进行了一个小时左右的会面。
“两位部长（克里和王毅）强烈赞同安理会应就叙利亚（化学武器问题）通过强制性、具有约束力的决议，”这位要求匿名的美国官员在克里与王毅会面结束后说道。
“他们讨论了安理会五大常任理事国团结一致的重要性，两人均认为安理会和禁止化学武器组织（OPCW）尽快行动十分重要，”该官员说。
三位西方外交人士周三称，安理会五大常任理事国的外交官已就涉及叙利亚化学武器问题的决议草案核心内容达成协议。但俄罗斯对这一说法予以否认，指出相关工作“仍在继续”。
安理会五大常任理事国的外交官一直在商讨上述决议草案的细节，以支持俄罗斯和美国9月14日在日内瓦达成的框架协议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透贝尔法斯特3月26日 - 北爱尔兰正在磋商组建新政府两大政党周日称，谈判已无果而终，北爱尔兰可能会因此进行新的选举，或是重新由英国政府直接管辖。
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。
路透德国辛德尔芬根3月25日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)获得所属保守党支持，将参加9月的联邦选举。朔伊布勒为德国处理欧元区危机与希腊纾困计划的关键人物。