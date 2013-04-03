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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 3日 星期三 10:03 BJT

潘基文敦促有关各方谈判解决朝鲜半岛危机

联合国秘书长潘基文周二称，朝鲜半岛危机已走得太远，希望有关各方通过对话和谈判解决问题。他在新闻发布会上表示，核威胁不是游戏，口头挑衅和军事部署只能引发对抗行动，导致恐慌和局势不稳定。图为潘基文。路透
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