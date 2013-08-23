潘基文要求叙政府立即允许调查化学武器事件

路透联合国8月22日（记者 Michelle Nichols/Louis Charbonneau） - 联合国秘书长潘基文周四要求叙利亚政府迅速允许联合国调查员调查叙利亚内战中有关使用化学武器的指控，并允许调查员进入大马士革附近的地方。

潘基文已要求联合国裁军事务高级代表Angela Kane前往大马士革，敦促叙利亚允许联合国调查员进入现场；这些调查员周日抵达叙利亚，调查多起之前的使用化学武器指控。

西方国家、海湾阿拉伯国家以及俄罗斯都敦促叙利亚政府允许联合国调查员进入周三黎明前遭攻击的该反对派据点。反对派叙利亚全国联盟也要求政府允许联合国调查员进入。

“秘书长认为昨天报道的事件应该立即进行调查。联合国正就此事向叙利亚政府发送相关的正式请求。他期待迅速获得正面答复，”联合国秘书长新闻发言人办公室发布声明称。

叙利亚政府周四没有对要求联合国调查员进入现场进行调查的呼吁作出公开回应。

联合国调查团队负责人为瑞典科学家Ake Sellstrom，他们已经开始调查三起使用化学武器的指控。联合国共收到14个可能使用化学武器的举报，其中一个来自叙利亚政府，其他的来自英国、法国和美国。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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