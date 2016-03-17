加拿大将角逐安理会非常任理事国席位

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透联合国3月16日（记者 Michelle Nichols） - 加拿大总理特鲁多周三称，加拿大将竞选2021-2022年任期的联合国安理会非常任理事国席位。
加拿大曾担任过六届安理会非常任理事国，但2010年哈珀政府任期时在非常任理事国席位角逐中惨败。
“保护弱势人群，在世界舞台发挥领导作用，应对这个时代的一些最大挑战，这是今日的加拿大，且我们将以这样的姿态建设未来的世界。”特鲁多到访联合国期间对记者及外交人士称。
加拿大将与爱尔兰及挪威一起，竞争两个非常任理事国席位。圣马力诺外交部发言人周三称，该国已退出角逐。
安理会有15个成员国，包括五个常任理事国和10个非常任理事国，非常任理事国每届任期两年。联合国大会将于2020年选出2021-2022年任期非常任理事国。
“我们上次（担任安理会非常任理事国的）任期2000年结束。如今，本着我们对国际和平与安全的再次承诺，该是我们回归的时候了。”特鲁多称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)