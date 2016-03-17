加拿大将角逐安理会非常任理事国席位

路透联合国3月16日（记者 Michelle Nichols） - 加拿大总理特鲁多周三称，加拿大将竞选2021-2022年任期的联合国安理会非常任理事国席位。

加拿大曾担任过六届安理会非常任理事国，但2010年哈珀政府任期时在非常任理事国席位角逐中惨败。

“保护弱势人群，在世界舞台发挥领导作用，应对这个时代的一些最大挑战，这是今日的加拿大，且我们将以这样的姿态建设未来的世界。”特鲁多到访联合国期间对记者及外交人士称。

加拿大将与爱尔兰及挪威一起，竞争两个非常任理事国席位。圣马力诺外交部发言人周三称，该国已退出角逐。

安理会有15个成员国，包括五个常任理事国和10个非常任理事国，非常任理事国每届任期两年。联合国大会将于2020年选出2021-2022年任期非常任理事国。

“我们上次（担任安理会非常任理事国的）任期2000年结束。如今，本着我们对国际和平与安全的再次承诺，该是我们回归的时候了。”特鲁多称。（完）