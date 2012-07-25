潘基文将在周四参与奥运火炬传递

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透联合国7月24日电---联合国发言人周二称，奥运圣火在伦敦的最後一站传递期间，联合国秘书长潘基文将在周四参与奥运火炬接力活动。
“在伦敦奥组委和国际奥委会的盛情邀请下，他将和国际奥委会主席一同出席伦敦奥运火炬在英国最後一站的传递，”潘基文的发言人德尔布伊（Eduardo del Buey）在纽约宣布道。
潘基文还将出席於周五举行的奥运会开幕式，并且将出席促进交战国在奥运期间休战的若干活动。（完）
编译：林秀峰 发稿：王燕焜
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