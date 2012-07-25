潘基文将在周四参与奥运火炬传递

联合国秘书长潘基文7月22日在塞尔维亚参观联合国建设的一处环保大楼。 REUTERS/Stevo Vasiljevic

路透联合国7月24日电---联合国发言人周二称，奥运圣火在伦敦的最後一站传递期间，联合国秘书长潘基文将在周四参与奥运火炬接力活动。

“在伦敦奥组委和国际奥委会的盛情邀请下，他将和国际奥委会主席一同出席伦敦奥运火炬在英国最後一站的传递，”潘基文的发言人德尔布伊（Eduardo del Buey）在纽约宣布道。

潘基文还将出席於周五举行的奥运会开幕式，并且将出席促进交战国在奥运期间休战的若干活动。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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