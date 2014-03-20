潘基文表示对乌克兰危机深表关切

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透莫斯科3月20日 - 联合国秘书长潘基文周四在与普京总统的会谈上称，对乌克兰与俄罗斯的局势“深表关切”。
潘基文正在访问俄罗斯和乌克兰，并敦促各方找到乌克兰危机的和平解决办法。(完)
(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。