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时事要闻 | 2014年 3月 21日 星期五 07:19 BJT

潘基文表示对乌克兰危机深表关切

路透莫斯科3月20日 - 联合国秘书长潘基文周四在与普京总统的会谈上称，对乌克兰与俄罗斯的局势“深表关切”。

潘基文正在访问俄罗斯和乌克兰，并敦促各方找到乌克兰危机的和平解决办法。(完)

(编译 李春喜; 审校 徐文焰)

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