（修正）联合国秘书长潘基文近期行程安排未包含朝鲜

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
（修改标题和第一段措辞。）
路透11月18日 - 联合国秘书长潘基文的发言人Stephane Dujarric公布潘基文近期行程安排，其中未包含朝鲜。新华社此前引述朝鲜消息人士的话称，潘基文将于下周一访问朝鲜。
Dujarric发给路透的声明中称，潘基文将在纽约，随后前往马耳他参加11月27日开始的英联邦峰会。他随后将前往巴黎参加11月30日开始的联合国气候变化峰会。
“他反复表示愿意发挥建设性作用，包括出访朝鲜，努力争取朝鲜半岛的和平、稳定和对话。”Dujarric在声明中称。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。