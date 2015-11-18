修正-联合国秘书长潘基文近期行程安排未包含朝鲜

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：修改标题和第一段措辞)(本文由路透中文网编译提供)
路透11月18日 - 联合国秘书长潘基文的发言人Stephane Dujarric公布潘基文近期行程安排，其中未包含朝鲜(北韩)。新华社此前引述朝鲜消息人士的话称，潘基文将于下周一访问朝鲜。
Dujarric发给路透的声明中称，潘基文将在纽约，随后前往马耳他参加11月27日开始的英联邦峰会。他随后将前往巴黎参加11月30日开始的联合国气候变化峰会。
“他反复表示愿意发挥建设性作用，包括出访朝鲜，努力争取朝鲜半岛的和平、稳定和对话。”Dujarric在声明中称。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”