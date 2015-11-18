修正-联合国秘书长潘基文近期行程安排未包含朝鲜

(更正：修改标题和第一段措辞)(本文由路透中文网编译提供)

路透11月18日 - 联合国秘书长潘基文的发言人Stephane Dujarric公布潘基文近期行程安排，其中未包含朝鲜(北韩)。新华社此前引述朝鲜消息人士的话称，潘基文将于下周一访问朝鲜。

Dujarric发给路透的声明中称，潘基文将在纽约，随后前往马耳他参加11月27日开始的英联邦峰会。他随后将前往巴黎参加11月30日开始的联合国气候变化峰会。

“他反复表示愿意发挥建设性作用，包括出访朝鲜，努力争取朝鲜半岛的和平、稳定和对话。”Dujarric在声明中称。(完)