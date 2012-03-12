民众应力促政府出台减排新协议--联合国官员

路透伦敦3月9日电（记者 Nina Chestney）---《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书菲格雷斯（Christiana Figueres）称，普通民众没有向政府施加足够的压力，推动他们出台具有法律约束力的温室气体减排协议。

“底层没有迸发出足够的压力。我没看到数以百万计的民众站出来呼吁采取气候行动，”她在周五发表演讲时说。

“现实情况是，我们不得不应对这一进展缓慢、但日趋紧迫的问题。唯一的途径是继续推动政府行动，但我们不能一味依赖政府，因为他们无法作出让人完全满意的行动。”

世界各国就温室气体减排新协议的谈判已经持续数年之久，去年12月才在德班就2015年前制定新协议达成共识，新协议将对污染大国的排放设定限制。

但新协议要到2020年才能生效实施，这让一些批评人士感到失望，他们认为到时避免气候变化的灾难性影响或为时已晚。

菲格雷斯对记者表示，在5月举行波恩会谈时，各国应当开始制定在2015年前达成具有法律约束力协议的计划。

“希望他们着手制定从目前到2015年的工作计划，这样他们就可以确定每年希望达到的目标，”她说。

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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