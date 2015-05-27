联合国官员称全球“去碳化”是唯一选择

《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书菲格雷斯（Christiana Figueres）称，未来15年应对气候变化是全世界的“重大发展项目”，因这个过程中需要斥重资于基础设施，这有助于创造就业并实现经济稳定。她指出，“去碳化不可逆转、无可辩驳......我们会这么去做，因为坦白说，我们别无选择。”路透