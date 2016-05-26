联合国官员称特朗普能重新谈判巴黎气候协议的可能性极低

（更正）世界空气最差10个城市：四个在印度
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
路透科隆5月25日（记者 Susanna Twidale） - 《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书菲格雷斯（Christiana Figueres）周三称，如果特朗普当选美国总统，他能够重新谈判巴黎气候协议的可能性极低，因为这需要195个国家同意。
特朗普本月早些时候对路透称，他“不太喜欢”巴黎气候协议，将寻求重新谈判该协议。
菲格雷斯在科隆碳博览会期间对记者表示：“众所周知，特朗普热衷于在许多问题上语出惊人，所以这并不奇怪，但这（重新谈判巴黎协议）发生的可能性极低。”
基于去年12月达成的巴黎气候协议，各国同意减少温室气体排放，目标是将全球平均气温上升幅度控制在2摄氏度内。
她称：“一项由195个国家通过的协议，要重新谈判，就需要195个国家的批准。”
她补充指出，现任美国政府坚定支持该协议，因协议有益于美国。
巴黎协议的很多支持者认为，限制温室气体排放符合美国利益，一定程度上是由于减少使用化石燃料可改善空气质量，而空气污染是疾病的重要诱因。
特朗普曾称，他认为全球变暖是中国制造的概念，目的是破坏美国企业的竞争力。
根据规定，巴黎协定得到至少占全球温室气体排放总量55%的55个国家批准后将生效。中国和美国占排放总量的38%，已表示今年将批准协议。
菲格雷斯称，如果这样的话，协定可能最早2017年就生效。届时美国想退出将更难，因根据规则，协定生效后，任何国家想要退出必须等四年， 而美国总统的一届任期就是四年。（完）
编译：高良萍 发稿：朱淑珍
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
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