联合国官员称特朗普能重新谈判巴黎气候协议的可能性极低

路透科隆5月25日（记者 Susanna Twidale） - 《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书菲格雷斯（Christiana Figueres）周三称，如果特朗普当选美国总统，他能够重新谈判巴黎气候协议的可能性极低，因为这需要195个国家同意。

特朗普本月早些时候对路透称，他“不太喜欢”巴黎气候协议，将寻求重新谈判该协议。

菲格雷斯在科隆碳博览会期间对记者表示：“众所周知，特朗普热衷于在许多问题上语出惊人，所以这并不奇怪，但这（重新谈判巴黎协议）发生的可能性极低。”

基于去年12月达成的巴黎气候协议，各国同意减少温室气体排放，目标是将全球平均气温上升幅度控制在2摄氏度内。

她称：“一项由195个国家通过的协议，要重新谈判，就需要195个国家的批准。”

她补充指出，现任美国政府坚定支持该协议，因协议有益于美国。

巴黎协议的很多支持者认为，限制温室气体排放符合美国利益，一定程度上是由于减少使用化石燃料可改善空气质量，而空气污染是疾病的重要诱因。

特朗普曾称，他认为全球变暖是中国制造的概念，目的是破坏美国企业的竞争力。

根据规定，巴黎协定得到至少占全球温室气体排放总量55%的55个国家批准后将生效。中国和美国占排放总量的38%，已表示今年将批准协议。

菲格雷斯称，如果这样的话，协定可能最早2017年就生效。届时美国想退出将更难，因根据规则，协定生效后，任何国家想要退出必须等四年， 而美国总统的一届任期就是四年。（完）