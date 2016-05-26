联合国官员称特朗普能重新谈判巴黎气候协议的可能性极低

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月17日
路透香港1月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 8.83* 7.36* 1/18 美银美林和中 金香港
(本文由路透中文网编译提供)
路透科隆5月25日（记者 Susanna Twidale） - 《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书菲格雷斯（Christiana Figueres）周三称，如果特朗普当选美国总统，他能够重新谈判巴黎气候协议的可能性极低，因为这需要195个国家同意。
特朗普本月早些时候对路透称，他“不太喜欢”巴黎气候协议，将寻求重新谈判该协议。
菲格雷斯在科隆碳博览会期间对记者表示：“众所周知，特朗普热衷于在许多问题上语出惊人，所以这并不奇怪，但这（重新谈判巴黎协议）发生的可能性极低。”
基于去年12月达成的巴黎气候协议，各国同意减少温室气体排放，目标是将全球平均气温上升幅度控制在2摄氏度内。
她称：“一项由195个国家通过的协议，要重新谈判，就需要195个国家的批准。”
她补充指出，现任美国政府坚定支持该协议，因协议有益于美国。
巴黎协议的很多支持者认为，限制温室气体排放符合美国利益，一定程度上是由于减少使用化石燃料可改善空气质量，而空气污染是疾病的重要诱因。
特朗普曾称，他认为全球变暖是中国制造的概念，目的是破坏美国企业的竞争力。
根据规定，巴黎协定得到至少占全球温室气体排放总量55%的55个国家批准后将生效。中国和美国占排放总量的38%，已表示今年将批准协议。
菲格雷斯称，如果这样的话，协定可能最早2017年就生效。届时美国想退出将更难，因根据规则，协定生效后，任何国家想要退出必须等四年， 而美国总统的一届任期就是四年。(完)
编译：高良萍 发稿：朱淑珍
路透香港1月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 8.83* 7.36* 1/18 美银美林和中 金香港
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2