政治考量和高昂成本成全球绿色经济的拦路虎

路透里约热内卢6月20日电---经济学家和科学家周三称，创建全球绿色经济的主要障碍来自政府缺乏政治意愿，政治人物担心成本增长招致选民反对，以及全球碳排放价格缺失。

全球约120个国家的元首和高官正在里约热内卢举行峰会，尝试在周五会议结束前制定有关可持续发展的一系列明确目标，并就如何实现绿色增长举行磋商。

在第一次地球峰会召开20周年之际，一专家委员会称，这次“里约+20峰会”最终可能仅达成较弱意愿的协议，与会领导人缺乏政治意愿，并对放弃化石能源并改用可再生能源产生的巨额成本心存疑虑。该委员会成员包括多位经济学家、一名科学家和一名政客。

该委员会部分成员表示，当前金融危机令一些国家不愿在开发清洁能源技术方面大量投资，他们对不受欢迎的立法和提高税收等措施感到担心。

“绿色经济不是免费的午餐。它耗资巨大，但是如果不去做，代价更高，”美国经济学家、哥伦比亚大学地球所的主管Jeffrey Sachs称。

“但是对政客来说，尝试并付出短期成本来换取较长期的节约是一场梦魇……政客太害怕要民众掏腰包了。”

英国气候经济学家Nicholas Stern於2008年牵头撰写的报告估计，为了避免遭遇气候变化导致的最坏影响，需要投入相当於全球生产总值2%的资金。

若坐以待毙，气候变化导致的总成本将相当於每年丧失全球生产总值的5%。若考虑更宽范围的影响和风险，该比例将上升至20%。

很多专家称，设定全球碳交易价格将促使大量资金流向清洁技术，并帮助发展中国家适应气候变化。

英国气候科学家Robert Watson称，“我们必须给碳（排放）定价，以刺激向低碳经济的转变。煤炭价格明显不适宜，没有考量到燃烧化石燃料给社会、人类和环境造成的负担。”（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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