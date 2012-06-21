里约+20峰会在质疑声中开幕

巴西总统罗塞夫(左)与里约+20峰会秘书长沙祖康握手，图右为联合国秘书长潘基文。 REUTERS/Sergio Moraes

路透里约热内卢6月20日电（记者 Paulo Prada/Valerie Volcovici）---联合国可持续发展大会（里约+20峰会）周三开幕，与会者怀疑此次为期三天的峰会可能无法完成确立明确可持续发展目标的承诺。

在峰会正式开幕前，巴西成功劝说与会代表团敲定了领导人宣言的草案。但是很多参会代表、峰会组织者、愤怒的环境保护论者和活动组织指责该文件力度太弱。

“实话实说，我们的努力不足以应对挑战。大自然不会等我们，也不会和我们谈判，”联合国秘书长潘基文在开幕词中称。

周二完成的草稿展示了食品安全、水和能源等方面的愿景，但不是强制性目标。该文件还呼吁各国追求“可持续发展目标”，这些目标基於联合国在环境、经济增长和社会公平等方面的考虑，但比较含糊。

很多接受草稿的人表示，关键点都被删除了。“我很失望，不能更进一步。”英国副首相克莱格（Nick Clegg）表示。

对此次峰会的成果预期一直不高。很多领导人更加专注于全球经济放缓和欧洲债务危机。

尽管法国总统、俄罗斯总统和中国总理出席了峰会，一些重要领导人仍没有出席，比如美国总统奥巴马和德国总理默克尔。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。