海平面上升 岛国基里巴斯总统钟情海外买地

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
(本文由路透中文网编译提供)
路透奥斯陆9月22日(记者 Alister Doyle) - 太平洋岛国基里巴斯总统汤安诺(Anote Tong)主张在海外购置更多土地，以保障粮食供应，以及万一海平面上升淹没地势较低的岛屿时，国民能有栖身之所。基里巴斯此前已在斐济买地。
汤安诺周二将出席在纽约召开的联合国气候峰会，在经停挪威时参观了北极冰层融化的景象。他表示，希望为有朝一日国民能够“有尊严地迁移”做准备。
基里巴斯有10万人口，分布在超过30个太平洋岛屿上。汤安诺表示，该国今年与斐济达成一项协议，以930万澳元(830万美元)购买斐济瓦努阿岛6,000英亩(2,400公顷)的林地。
汤安诺周末接受采访时称：“随着海平面上升，土地会变得越来越值钱。我现在还不打算重新安置我的国民，但未来数十年中，也许有人需要这么做。”
“有人提出‘为什么不在澳大利亚和新西兰（购买更多土地）？他们正把地卖给中国人’。我的观点是‘买’，和其他投资相比，地产的风险最低。”
汤安诺称，基里巴斯有些岛屿已经被废弃，因为风暴导致土壤盐化，地势低的农田产量下降。
在斐济地势较高地区种植作物，有助于保障基里巴斯的粮食安全。但重新安置国民相当复杂，因为涉及居留权和公民身份。
汤安诺称，当时向斐济买地时，基里巴斯方面没有向斐济当局提到重新安置国民的可能性，但斐济总统表态说，必要时斐济欢迎基里巴斯国民。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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