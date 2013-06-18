斯诺登驳斥关于他是中国间谍的说法

美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登周一驳斥了关于他是中国间谍的说法。此前美国前副总统切尼称斯诺登为叛徒，可能在向中国提供机密信息。斯诺登表示，他之所以披露监控项目，一定程度上是出于对美国总统奥巴马的失望，称奥巴马在任期间扩张了“滥用权力”的政府项目。路透