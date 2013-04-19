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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 19日 星期五 11:10 BJT

习近平悼念波士顿爆炸案遇难中国留学生

新华社周四报道称，中国国家主席习近平对波士顿爆炸案遇难的中国留学生表示悼念，并对受伤学生及两名学生的家属表示慰问。美国驻华使馆发言人柯英豪表示，美国驻华大使骆家辉对两名学生的父母表示慰问，并为他们赴美事宜提供了便利。路透
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