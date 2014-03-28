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时事要闻 | 2014年 3月 28日 星期五 14:54 BJT

安理会成员国谴责朝鲜发射导弹 磋商作何反应

路透联合国3月27日（记者 Louis Charbonneau） - 联合国安理会轮值主席SylvieLucas周四称，安理会成员国谴责朝鲜最近试射弹道导弹，称其违反联合国决议，并将继续磋商以作出“适当的反应”。

在美国提议举行的朝鲜问题闭门会议后，Lucas作了上述评论。

“安理会成员国谴责（朝鲜）导弹试射违反安理会决议。成员国同意就作出适当的反应进行磋商。”

“成员国一致谴责朝鲜试射导弹，”Lucas对记者说道，并表示“我们都同意应该迅速作出反应”。

日本和韩国称，朝鲜于周二1735 GMT发射了两枚中程芦洞弹道导弹。

几名外交官表示，安理会有关可能采取行动的谈判可能持续到下周。

他们表示，安理会朝鲜制裁委员会有可能扩大联合国目前对朝鲜的制裁，可能将涉及朝鲜当局导弹项目的更多该国企业纳入制裁范围。但他们指出，有关各方可能需要数周时间才能就此达成共识。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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