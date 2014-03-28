安理会成员国谴责朝鲜发射导弹 磋商作何反应

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国3月27日 - 联合国安理会轮值主席Sylvie Lucas周四称，安理会成员国谴责朝鲜最近试射弹道导弹，称其违反联合国决议，并将继续磋商以作出“适当的反应”。
在美国提议举行的朝鲜问题闭门会议后，Lucas作了上述评论。
“安理会成员国谴责（朝鲜）导弹试射违反安理会决议。成员国同意就作出适当的反应进行磋商。”
“成员国一致谴责朝鲜试射导弹，”Lucas对记者说道，并表示“我们都同意应该迅速作出反应”。
日本和韩国称，朝鲜于周二1735 GMT发射了两枚中程芦洞弹道导弹。
几名外交官表示，安理会有关可能采取行动的谈判可能持续到下周。
他们表示，安理会朝鲜制裁委员会有可能扩大联合国目前对朝鲜的制裁，可能将涉及朝鲜当局导弹项目的更多该国企业纳入制裁范围。但他们指出，有关各方可能需要数周时间才能就此达成共识。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。