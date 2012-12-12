中国专利申请量超越美国居全球之首

路透日内瓦12月11日(记者 Stephanie Nebehay) - 联合国世界知识产权组织(WIPO)周二的一份报告称，中国已经超过美国成为全球最大的专利申请国。为中国的经济和工业影响力增添了创新优势。

WIPO称，中国专利管理当局2011年共收到52.6万件专利申请，其中绝大多数来自中国企业和个人发明者；该专利申请量占当年世界总量的四分之一。

WIPO总干事加利(Francis Gurry)对路透表示：“这是历史性的转折点。”

“尽管在对各国的知识产权申请数量进行直接对比时需要谨慎小心，但上述趋势反映出创新的地理性转变。”

美国自2006年以来一直是全球最大的专利申请国，2011年共申请专利50.3万件。其他曾位居全球申请之冠的国家有德国和日本。

加利对记者表示，数据显示中国日益看重知识产权体系，他预计中国将在2012年继续领先于世界各国。

WIPO首席经济学家Carsten Fink表示：“数字通讯行业过去五年专利申请增长最快。”

“这从一个方面反映出该行业存在的科技机会，我们每天都用到智能手机，能够由此看到专利技术的增长。但这也反映出该行业创新型企业之间的激烈竞争以及保护他们在市场上知识产权的必要。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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