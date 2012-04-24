全球犯罪总金额可跻身前20大经济体之列--联合国

路透维也纳4月23日电---联合国一名高级官员周一称，全球每年犯罪预计高达2.1万亿美元，占全球GDP的3.6%，而且问题可能仍在扩大。

“犯罪成为全球最大的经济形式之一，跻身全球前20大经济体之列。”联合国毒品和犯罪问题办事处负责人Yury Fedotov表示，并指出这对安全和经济发展构成威胁。

Fedotov在记者会上称，这是联合国毒品和犯罪问题办事处和世界银行首次计算该数字，基於2009年的数据，并无可比数据。

Fedotov在联合国预防犯罪和刑事司法委员会为期一周的会议第一天发表讲话，称情况可能在恶化，“但是要证实这一感觉，我需要更多数据”。

Fedotov指出，发展中国家每年的贿赂高达400亿美元，非法贩卖人口每年贡献320亿美元收入。

“根据一些估算，有240万人遭遇人口贩卖，这是可耻的现代社会贩奴行为。”Fedotov表示。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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