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路透中文国际短讯 | 2014年 3月 28日 星期五 17:49 BJT

联合国大会决议称克里米亚入俄公投无效

联合国大会周四通过一项不具法律约束力的决议，宣布本月早些时候克里米亚加入俄罗斯的公投无效。联合国大会193个成员国中，有100票赞成、11票反对和58票弃权。联合国外交官称，没有参与投票的20多个国家或是没有出席，或是没缴纳会费。路透
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