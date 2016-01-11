全球应灾准备行动太慢，难以遏制风险上升--前联合国减灾负责人

(本文由路透中文网编译提供)

汤森路透基金会巴塞罗那1月11日（记者 Megan Rowling） - 曾担任联合国国际减灾战略秘书处负责人超过七年的Margareta Wahlström称，世界应对灾难的准备赶不上人类和社会所面临威胁的上升。

她表示，可以做出重大改变，以限制洪水、地震和工业事故等自然或人为灾难的物理影响。

“如果我们在未来所有的计划和愿景中都纳入风险因素，我们将逐渐赶上（威胁的上升），然后我们将能够降低风险，”她在离职不久后接受汤森路透基金会采访时说道。

去年3月，在日本仙台举行的会议上，各国政府通过了新的全球框架，以加强应对灾难的努力，设定七个目标用以衡量进展。

这些目标包括“大幅”降低灾难中死亡和受影响的人数，以及对基础设施和健康与教育等服务的影响，并减少经济损失，所有目标的期限都是2030年。

之前的应对灾难国际日程于2005年达成，当时正值印度洋海啸，那次海啸造成至少22.6万人丧生。

Wahlström指出，那场灾难催生了对挽救生命的大量关注，引发对早期预警和疏散系统的大量投资。（完）