联合国强烈批评对从埃博拉疫区归国医疗工作者的限制

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国10月27日 - 联合国周一强烈批评美国三个州对从埃博拉疫区回国医疗工作者实施的新限制，联合国秘书长潘基文称他们给冒着生命危险抗击埃博拉病毒的人制造困难。

潘基文的发言人Stephane Dujarric并未提到具体的国家，但向记者承认声明中包括美国纽约州、新泽西州和伊利诺斯州实施的新隔离规定。一名无埃博拉症状的护士被隔离，引发争议。

“回国的医疗工作者为人道主义而经受了生命威胁，他们是杰出的人，不应受到无科学依据的限制。那些被感染的人应该获得支持，而不是非难。”Dujarric说道。

Dujarric表示，潘基文认为这些限制使埃博拉疫情一线的医疗工作者承受了特别压力。

Dujarric对记者称，尽管潘基文对限制做出强烈指责，总部位于纽约市的联合国工作人员仍将遵守所有美国联邦和地方隔离规定。

“秘书长重申，预防埃博拉的最好方法是从源头上阻止病毒扩散，”Dujarric说道。

“这需要大量的国际医疗工作者支持，为了报答他们的支持，我们有责任照顾他们。”（完）