新西兰前总理克拉克宣布参选联合国秘书长

路透联合国4月4日（记者 Michelle Nichols/Louis Charbonneau） - 新西兰前总理海伦·克拉克（Helen Clark）周一宣布，她将竞选联合国下任秘书长职务。克拉克承诺将提高透明度，并强调她的领导经验，寻求成为联合国首位女秘书长。

新西兰周一向联合国大会主席递交信函，正式提名克拉克为联合国秘书长候选人。克拉克现任联合国开发计划署署长。

联合国秘书长任期五年，现任秘书长潘基文连任两届，任期将于2016年底到期。联合国成立逾70年来，历任秘书长均为男性，由女性出任秘书长的呼声颇高。

“我凭借我拥有的技能竞选，现在是21世纪，我希望获得与男性申请者同等的考量。”克拉克在采访中对路透称。克拉克在1999年至2008年担任新西兰总理。

由哥伦比亚牵头的至少53个国家希选出一位联合国女秘书长。一些民间组织也有这样的呼声。

新西兰现任总理约翰·基（John Key）称，克拉克具备担任联合国秘书长所需的技能和经验。

克拉克目前有七位竞争对手，其中包括三名女性，她们分别是联合国教科文组织总干事、来自保加利亚的伊琳娜·博科娃（Irina Bokova）、克罗地亚前外长韦斯娜·普西奇（Vesna Pusic）及摩尔多瓦前外长纳塔莉娅·盖尔曼（Natalia Gherman）。(完)