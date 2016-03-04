美参议员呼吁奥巴马推动让女性出任联合国秘书长

路透联合国/华盛顿3月3日（记者 Michelle Nichols/Patricia Zengerle） - 美国七位女性参议员周四致信总统奥巴马，呼吁其推动让女性担任联合国首位女秘书长。

联合国秘书长的任期为五年，现任秘书长潘基文连任两届，其任期将于2016年底到期。联合国成立70年来，历任秘书长均为男性。

安理会将推荐联合国秘书长候选人，以供联合国大会进行选举。

“我们请求美国发挥主导作用，敦促认真考虑可以胜任的女性。”七名民主党参议员向奥巴马致信称。

此事由参议院对外关系委员会高级成员柏克瑟（Barbara Boxer）牵头，在信件中签名的还有参议员莫瑞（Patty Murray）、广野庆子（Mazie Hirono）、鲍德温（Tammy Baldwin）、吉利布兰德（Kirsten Gillibrand）、沙欣（Jeanne Shaheen）及米库斯基（Barbara Mikulski）。

奥巴马政府一位高官对这些参议员的信件作出回应，称“我们欢迎女性成为下任（联合国）秘书长，但不论是男性还女性，我们最终会支持最佳的人选。”

由哥伦比亚牵头的53个国家正在推动让女性成为联合国秘书长。一些民间社会团体也在游说让女性担任联合国秘书长。

目前有关方面已经提出七名候选人，当中包括三名女性，分别是联合国教科文组织总干事博科娃（Irina Bokova）、克罗地亚前外长皮习克（Vesna Pusic）及摩尔多瓦前外长纳盖尔曼（Natalia Gherman）。（完）