联合国阿盟叙问题特使将辞职--外交人士

联合国外交人士周三称，联合国和阿盟的叙利亚问题特使卜拉希米(Lakhdar Brahimi)已经决定辞去斡旋人职务，因其无法忍受围绕如何结束叙利亚内战出现的僵局，且认为自己的角色已经受到损害。不过卜拉希米之后可能被任命为联合国秘书长潘基文的叙利亚问题顾问。路透