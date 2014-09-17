联合国专家提醒各国打击“伊斯兰国”时保护平民

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦9月16日 - 联合国叙利亚战争罪行调查员们提醒准备对“伊斯兰国”武装分子采取军事行动的世界大国需要遵守“战争法”，必须采取一切措施保护平民。

调查员们称，“伊斯兰国”屠杀宗教组织和少数民族，凌辱妇女。但叙利亚政府仍要对大多数平民伤亡负责。

“随着对‘伊斯兰国’采取军事行动的可能性越来越大，我们提醒各方必须遵守战争法，特别是区别对待和相称原则。各方必须努力保护平民。”联合国调查委员会主席皮涅罗（Paulo Pinheiro）周二对联合国人权委员会称。

针对“伊斯兰国”武装分子的空袭已经引发有关逊尼地区平民伤亡的抱怨，伊拉克总理阿巴迪（Haider al-Abadi）周六称，已经下令政府军避免对平民地区发动进攻，即使是“伊斯兰国”武装分子控制的城镇。

皮涅罗表示，“伊斯兰国”武装分子过去两个月里在叙利亚残忍、公开地处决平民、被俘反对派战士和政府军士兵。

“伊拉克近期的事件表明了‘伊斯兰国’对叙利亚境内宗教组织和少数民族的威胁。”皮涅罗说道。

皮涅罗指出，“伊斯兰国”在霍姆斯东部的Al-Shaar气田杀害了数百名平民，也有报告称代尔祖尔数百名al-Sheitaat部落的人被处决。（完）