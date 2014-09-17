联合国专家提醒各国打击“伊斯兰国”时保护平民

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦9月16日 - 联合国叙利亚战争罪行调查员们提醒准备对“伊斯兰国”武装分子采取军事行动的世界大国需要遵守“战争法”，必须采取一切措施保护平民。
调查员们称，“伊斯兰国”屠杀宗教组织和少数民族，凌辱妇女。但叙利亚政府仍要对大多数平民伤亡负责。
“随着对‘伊斯兰国’采取军事行动的可能性越来越大，我们提醒各方必须遵守战争法，特别是区别对待和相称原则。各方必须努力保护平民。”联合国调查委员会主席皮涅罗（Paulo Pinheiro）周二对联合国人权委员会称。
针对“伊斯兰国”武装分子的空袭已经引发有关逊尼地区平民伤亡的抱怨，伊拉克总理阿巴迪（Haider al-Abadi）周六称，已经下令政府军避免对平民地区发动进攻，即使是“伊斯兰国”武装分子控制的城镇。
皮涅罗表示，“伊斯兰国”武装分子过去两个月里在叙利亚残忍、公开地处决平民、被俘反对派战士和政府军士兵。
“伊拉克近期的事件表明了‘伊斯兰国’对叙利亚境内宗教组织和少数民族的威胁。”皮涅罗说道。
皮涅罗指出，“伊斯兰国”在霍姆斯东部的Al-Shaar气田杀害了数百名平民，也有报告称代尔祖尔数百名al-Sheitaat部落的人被处决。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。