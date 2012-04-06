焦点：全球粮价今年再度上涨 或威胁社会稳定--FAO

3月28日 在巴西库亚巴，收割机群在收获大豆。摄影：路透/Paulo Whitaker

* FAO称,食品价格近期内可能再度上涨

* 玉米大豆价格在2012年上半年料上涨

* 联合国世界粮食计划署指出,价格持续走高加剧了粮食供应威胁

* 玉米供应吃紧,需要提高产量补充库存

路透4月5日电---联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)周四表示,3月全球粮食价格连续第三个月上涨,未来可能继续上扬,这将进一步加剧贫穷国家的饥饿威胁和新一波社会动荡.

去年主要粮食价格创纪录高点,是导致中东和北非地区阿拉伯之春动乱的主要原因之一,亦导致世界其他地区骚乱的滋生.

粮食价格从2011年2月纪录高点後回落之後,今年又再度上涨.

FAO称,该机构用於衡量谷物,油籽,奶制品,肉类和糖这一篮子食品月度价格变化的指标3月平均值为215.9,较2月的215.4上涨.

尽管低於2011年2月所及高点237.9,该指数仍高於2007-08年粮食价格危机时的水准.

"自那之後,食品危机从未离开."联合国世界粮食计划署(WFP)发言人Emilia Casella指出,"价格是一大隐忧,也一直是导致人们粮食供应出现波动的一个重要原因."

FAO资深经济学家兼谷物分析师Abdolreza Abbassian对路透表示,食品价格在今年上半年仍有进一步上涨的空间,特别是玉米和大豆,而这两者的上涨也可能推高小麦价格.

食品价格上升会令国内粮食产量不足的最贫穷国家进口成本增加.

FAO在3月时表示,由於价格上涨以及国内减产,低收入缺粮国(LIFDC)在2011/12年度的谷物净进口额将增至创纪录的326.2亿美元,2010/11年度为322.8亿.

"此时正值不少国家政府资金短缺之际,食品价格上涨却为全球决策者带来了新的压力."英国埃克斯特大学的北非政治专家Larbi Sadiki表示.

"在北部非洲,食品补贴是一条红线,特别是在突尼斯和埃及."他说,"民众会上街游行要求社会公平."

**油价是推手**

今年年初以来,高油价已经引发通胀担忧.欧元区17国3月消费物价较上年同期上升2.6%,尽管该地区经济表现不佳.

"食品价格指数与油价高度关联,油价上涨的情况下,食品价格很难不随之上升,"Rabobank International商品分析师Nick Higgins表示.

能源价格会影响肥料生产、食品分销以及农业机械的使用成本.

"我们确实认为(食品价格指数)在2011年第四季下滑是反常的,相较于农业基本面,这与欧洲宏观经济形势引发的卖盘关联更大."

浏览农业食品价格相关图表,请点选(link.reuters.com/vuc96s)

**供应吃紧**

FAO略微下调2011年全球谷物产量估值,至仍为纪录水准的23.43亿吨,低於之前估计的23.44亿吨.这证实了稍早的预估,即2012年全球小麦产量将较去年的纪录水准下滑1.4%至6.9亿吨.

Abbassian说,目前玉米库存远远够不上安全水准,需要大规模提高产量以补充库存.

FAO指出,包括玉米在内的粗食谷物库存2011/2012年度末可能减少近300万吨至1.713亿吨.

美国政府上周一份报告的谷物库存估计低於预期,且大豆及小麦种植面积减少,增添全球谷物供应疑虑,推升谷物期货上涨.

交易商和分析师表示,2011/12作物年度末欧盟谷物库存料触及四年低点,收成前景削弱预示下个年度库存可能进一步减少.

FAO的Abbassian称,由於主要生产国天气变化,预期价格会剧烈波动;而美国农户若受高价吸引决定增加大豆种植,价格波动可能更为剧烈.

"如果我是农户,会关注美国作物种植意向报告公布後价格的急遽上涨,那麽对於将一切都押注在玉米上更为审慎,而会考虑大豆也是个不错的选项."他说.

他指出,今年下半年全球粮食价格可能下降,新作将缓解市场紧张,并助使全年度均价低於2011年的纪录水准.(完)

--编译 郑茵/杜明霞/徐文焰/张若琪;审校 吴云凌

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