世界八分之一人口仍在受饥饿煎熬--FAO

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透罗马10月9日电(记者 Catherine Hornby)---联合国粮农组织（FAO）周二表示，世界上有八分之一的人口长期营养不足，称食品价格上涨可能会逆转减轻饥饿所取得的进展。
粮农组织在一份关於粮食安全的报告中称，2010-12年间，全球长期营养不足人口为8.68亿，占世界人口的12.5%，大幅低於之前预估的1990-1992年间10亿人长期营养不足的水平，当时该数字所占世界人口比例高达18.6%。
在经过改良的全新计算方法及最新数据基础上，最新饥饿人口数字亦低於此前对近年情况的预估值：2010年为9.25亿，2009年为10.2亿。
粮农组织总干事达席尔瓦(Jose Graziano da Silva)表示：“这要好於我们之前的消息，但世界上仍有八分之一的人口处於饥饿中。这是让人无法接受的，特别是当今我们生活在一个富裕的世界。”
“多数消除饥饿的进展是在2006年前取得的，因食品价格水平持续下滑。随着食品价格的上涨以及随之而来的经济危机，我们在消除饥饿方面的努力进展不多。”
在美国、俄罗斯及其他主要粮食出口国遭遇乾旱的推动下，粮食价格在过去数月中上涨，粮农组织预计食品价格将继续保持在接近2008年粮食危机时的水平。
但达席尔瓦表示，完全有可能於2015年在全球范围内实现“千年发展目标”下的减轻饥饿目标。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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