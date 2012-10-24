潘基文会见韩国歌手Psy和奥地利跳伞狂人

路透联合国10月23日电---联合国不只有战争与和平，周二联合国秘书长潘基文会见了韩国歌手Psy和奥地利极限运动家Felix Baumgartner。

Psy以一曲《江南Style》走红YouTube，骑马舞视频7月中发布以来，在YouTube上的观赏次数已超过了5.3亿次。

“我有点嫉妒。两天前还有人跟我说我是韩国在世界上最出名的人。现在我不得不让出榜首了，”潘基文对记者说道。

“联合国的谈判很艰难。我也想着来一曲江南Style，这样大家就都能停下来，开始跳舞，或许可以来个联合国Style。”

Baumgartner上周从3.8万米高空跳伞成功，打破世界记录，下降速度超过音速。

潘基文问Baumgartner能否从联合国总部的顶层跳下，Baumgartner回答说：“如果您同意，当然可以。”不过随後又加了一句：“我已经正式退休，不再从事极限运动。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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