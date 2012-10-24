潘基文会见韩国歌手Psy和奥地利跳伞狂人

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透联合国10月23日电---联合国不只有战争与和平，周二联合国秘书长潘基文会见了韩国歌手Psy和奥地利极限运动家Felix Baumgartner。
Psy以一曲《江南Style》走红YouTube，骑马舞视频7月中发布以来，在YouTube上的观赏次数已超过了5.3亿次。
“我有点嫉妒。两天前还有人跟我说我是韩国在世界上最出名的人。现在我不得不让出榜首了，”潘基文对记者说道。
“联合国的谈判很艰难。我也想着来一曲江南Style，这样大家就都能停下来，开始跳舞，或许可以来个联合国Style。”
Baumgartner上周从3.8万米高空跳伞成功，打破世界记录，下降速度超过音速。
潘基文问Baumgartner能否从联合国总部的顶层跳下，Baumgartner回答说：“如果您同意，当然可以。”不过随後又加了一句：“我已经正式退休，不再从事极限运动。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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