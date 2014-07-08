联合国称将承认其雇员的同性婚姻

路透联合国7月7日 - 联合国秘书长潘基文周一宣布，联合国将承认其雇员的同性婚姻。

联合国发言人哈克（Farhan Haq）称，以前联合国工作人员同性伴侣的个人身份由其原籍国法律所决定，但现在联合国将不管国籍，承认所有在同性婚姻合法国家结婚的同性伴侣个人身份。

“秘书长称，人权是联合国使命的核心，”哈克说。“他对为争取所有职员更大的平等而感到自豪。他也希望所有联合国大家庭的成员团结起来，摒弃同性恋恐惧症。”

联合国在世界各地共有大约4.3万名工作人员。哈克称，上述新政策已于6月26日生效。

根据人权观察组织，目前同性婚姻在大约17个国家以及墨西哥和美国的部分地区合法。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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