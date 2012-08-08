联合国绿色气候基金会首次委员会会议将於8月23日召开

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦8月2日电（记者 Nina Chestney）---联合国绿色气候基金会（Green Climate Fund）临时秘书处官员日前证实，该基金会的首次委员会会议将於8月23-25日举行。这较原定日期推迟了5个月。
联合国绿色气候基金会的目的是2020年前每年发放最多1,000亿美元，帮助发展中国家适应气候变化。
但是，去年的联合国气候谈判未能就资金来源取得实质进展，加上全球经济危机导致富国不愿出资，令该基金会成了一个空壳，引发外界担心资金可能无法及时到位。
该基金会委员会的首次会议将在瑞士日内瓦举行，重点是启动委员会的组织和运作工作，制定基金会的首个工作计划。
该基金会临时秘书处官员Henning Wuester对路透称：“我们准备好了，将於8月23-25日在日内瓦召开第一次委员会会议。”
“我们希望在卡塔尔会议前能至少再召开一次会议，”他补充说，言下之意是在11月26日多哈联合国气候大会召开前可能再举行一次委员会会议。
选定基金会的主席国是该委员会今年的关键事项之一，德国、墨西哥、纳米比亚、波兰、韩国和瑞士均已正式申请成为主席国。
各方对应由谁来管理基金会存在分歧，导致首次会议较原定计划推迟了5个月。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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