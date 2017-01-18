联合国料今年全球成长加速 但特朗普政策和英退带来挑战（更新版）

（新增美国和中国经济成长预估、外商直接投资以及对IMF报告的评论）

路透日内瓦1月17日 - 联合国预计今明两年全球经济成长将从2016年的2.2%加快至2.7%和2.9%，并称英国退欧和美国当选总统特朗普的税收政策可能存在负面影响。

联合国在周二发布的年度世界经济展望报告中称，英国公投退欧带来了不确定性，预计今年英国经济成长将从2016年估计的2.0%，放缓至成长1.1%，2018年预计成长1.3%。

联合国贸易和发展会议(UNCTAD)宏观经济和发展政策部主管Alfredo Calcagno表示，如果特朗普的税收改革起到了保护美国生产商的作用，那么这可能给“多边贸易体系和世界贸易组织(WTO)构成巨大威胁”。

降低企业税还可能在短期内导致美国预算赤字扩大，“这可能会对全球经济构成挑战，”Calcagno在日内瓦举行的记者会上表示。

这份联合国报告基于截至2016年11月11日的数据做出，报告预计2017年美国经济成长将从2016年1.5%的预估增幅加快至1.9%，2018年将成长2.0%。

2017和2018年中国经济增幅料将从2016年的6.6%小幅放缓至6.5%，印度2017年经济增幅料将从2016年的7.6%小幅升至7.7%。

联合国对全球经济的预估低于国际货币基金组织(IMF)在周一发布的全球经济展望报告中的预估。IMF的报告预计2017及2018年全球经济增速分别为3.4%及3.6%。

Calcagno表示，预估有差别在一定程度上是因IMF采用的是购买力平价，他说这推高了IMF对发展中国家的预估。这些国家的增长往往较高。

联合国还估计，2016年全球外商直接投资净值小幅下降，主要因中国成为净对外投资国。

报告未给出2017年全球外商直接投资预估数字，但估计2016年对发展中国家的直接投资从2015年的4,310亿美元降至2,090亿美元。

外商直接投资主要由企业在国外的并购和新建项目构成，通常被视为贸易和经济增长的先行指标。2000年至2011年期间，对发展中国家的外商直接投资呈现增长，但此后随着新兴经济体增长乏力，加上大宗商品价格低迷，对这些国家的投资逐渐萎缩。(完)