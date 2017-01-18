联合国料今年全球成长加速 但特朗普政策和英退带来挑战（更新版）

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
（新增美国和中国经济成长预估、外商直接投资以及对IMF报告的评论）
路透日内瓦1月17日 - 联合国预计今明两年全球经济成长将从2016年的2.2%加快至2.7%和2.9%，并称英国退欧和美国当选总统特朗普的税收政策可能存在负面影响。
联合国在周二发布的年度世界经济展望报告中称，英国公投退欧带来了不确定性，预计今年英国经济成长将从2016年估计的2.0%，放缓至成长1.1%，2018年预计成长1.3%。
联合国贸易和发展会议(UNCTAD)宏观经济和发展政策部主管Alfredo Calcagno表示，如果特朗普的税收改革起到了保护美国生产商的作用，那么这可能给“多边贸易体系和世界贸易组织(WTO)构成巨大威胁”。
降低企业税还可能在短期内导致美国预算赤字扩大，“这可能会对全球经济构成挑战，”Calcagno在日内瓦举行的记者会上表示。
这份联合国报告基于截至2016年11月11日的数据做出，报告预计2017年美国经济成长将从2016年1.5%的预估增幅加快至1.9%，2018年将成长2.0%。
2017和2018年中国经济增幅料将从2016年的6.6%小幅放缓至6.5%，印度2017年经济增幅料将从2016年的7.6%小幅升至7.7%。
联合国对全球经济的预估低于国际货币基金组织(IMF)在周一发布的全球经济展望报告中的预估。IMF的报告预计2017及2018年全球经济增速分别为3.4%及3.6%。
Calcagno表示，预估有差别在一定程度上是因IMF采用的是购买力平价，他说这推高了IMF对发展中国家的预估。这些国家的增长往往较高。
联合国还估计，2016年全球外商直接投资净值小幅下降，主要因中国成为净对外投资国。
报告未给出2017年全球外商直接投资预估数字，但估计2016年对发展中国家的直接投资从2015年的4,310亿美元降至2,090亿美元。
外商直接投资主要由企业在国外的并购和新建项目构成，通常被视为贸易和经济增长的先行指标。2000年至2011年期间，对发展中国家的外商直接投资呈现增长，但此后随着新兴经济体增长乏力，加上大宗商品价格低迷，对这些国家的投资逐渐萎缩。(完)
(编译 王琛/汪红英；审校 汪红英/王兴亚)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。