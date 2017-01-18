联合国料今年全球成长加速 但特朗普政策和英国退欧带来风险

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透日内瓦1月17日 - 联合国周二在其年度世界经济展望报告中表示，继2016年成长2.2%后，预计今明两年全球经济成长将加快至2.7%和2.9%。
不过，联合国看到英国公投退欧带来的不确定性，预计今年英国经济成长将从2016年估计的2.0%，放缓至成长1.1%，2018年预计成长1.3%。
联合国贸易和发展会议 (UNCTAD)宏观经济和发展政策部主管Alfredo Calcagno表示，美国当选总统特朗普提议的税务政策可能给全球经济造成负面影响。
“这可能在短期内导致美国预算赤字扩大，将对全球经济构成挑战，”Calcagno在日内瓦举行的记者会上表示，“税务改革的另一要素是，新的税务制度是否意味着，从某种形式上加大对美国生产商的保护。这将给多边贸易体系和世界贸易组织(WTO)带来巨大的挑战。”(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。