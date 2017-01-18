联合国料今年全球成长加速 但特朗普政策和英国退欧带来风险

路透日内瓦1月17日 - 联合国周二在其年度世界经济展望报告中表示，继2016年成长2.2%后，预计今明两年全球经济成长将加快至2.7%和2.9%。

不过，联合国看到英国公投退欧带来的不确定性，预计今年英国经济成长将从2016年估计的2.0%，放缓至成长1.1%，2018年预计成长1.3%。

联合国贸易和发展会议 (UNCTAD)宏观经济和发展政策部主管Alfredo Calcagno表示，美国当选总统特朗普提议的税务政策可能给全球经济造成负面影响。

“这可能在短期内导致美国预算赤字扩大，将对全球经济构成挑战，”Calcagno在日内瓦举行的记者会上表示，“税务改革的另一要素是，新的税务制度是否意味着，从某种形式上加大对美国生产商的保护。这将给多边贸易体系和世界贸易组织(WTO)带来巨大的挑战。”(完)