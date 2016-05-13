联合国调降今年增长预估至2.4% 因非洲等地区预估被下修

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透联合国5月12日 - 联合国周四称，将2016年全球经济成长预估调降0.5个百分点至2.4%，主要由于非洲、独联体(CIS)和拉美经济成长预估下修。
联合国在这份“2016年全球经济形势和展望”报告中称，将今年全球总产出增幅预估调降至2.4%，与2015年增速相同。去年12月时的预估为增长2.9%。
“2017年全球经济增长前景仍远低于危机前趋势，长时间内的生产率增长缓慢及投资疲弱压制全球经济长期增长潜能，”报告称。
报告称，拖累全球经济增长的主要因素包括发达国家需求疲弱、大宗商品价格偏低、财政和经常帐失衡加剧以及大宗商品出口国收紧政策。
报告指出，其他负面因素包括“天气因素引发的严重冲击、政治挑战以及许多发展中地区资本大量外逃”。(完)
(编译 李爽；审校 徐文焰)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。