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国际财经 | 2016年 5月 13日 星期五 09:39 BJT

联合国调降今年增长预估至2.4% 因非洲等地区预估被下修

路透联合国5月12日 - 联合国周四称，将2016年全球经济成长预估调降0.5个百分点至2.4%，主要由于非洲、独联体(CIS)和拉美经济成长预估下修。

联合国在这份“2016年全球经济形势和展望”报告中称，将今年全球总产出增幅预估调降至2.4%，与2015年增速相同。去年12月时的预估为增长2.9%。

“2017年全球经济增长前景仍远低于危机前趋势，长时间内的生产率增长缓慢及投资疲弱压制全球经济长期增长潜能，”报告称。

报告称，拖累全球经济增长的主要因素包括发达国家需求疲弱、大宗商品价格偏低、财政和经常帐失衡加剧以及大宗商品出口国收紧政策。

报告指出，其他负面因素包括“天气因素引发的严重冲击、政治挑战以及许多发展中地区资本大量外逃”。(完)

(编译 李爽；审校 徐文焰)

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