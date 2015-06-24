除草剂中的2,4-二氯苯氧乙酸“可能”致癌--WHO

路透6月22日 （记者 Carey Gillam） - 世界卫生组织（WHO）下属的国际癌症研究机构（IARC）已经认定，美国陶氏益农公司（Dow AgroSciences）开发的一款新型除草剂的关键成分2,4-二氯苯氧乙酸“可能”导致人体罹患癌症。

IARC表示，已审阅了最新的科学文献，并决定将2,4-二氯苯氧乙酸归类为“可能导致人体患癌的物质”。这个归类比“很可能导致癌症”低了一档，但比“很可能不会导致癌症”高了两档。

环保和消费者团体一直在等待IARC的研究结论，这些团体正在游说美国监管当局严格控制2,4-二氯苯氧乙酸的使用。农场团体和其他团体也在等待IARC的研究结论，这些团体表示2,4-二氯苯氧乙酸是粮食生产的重要药剂，不需要更多限制。

自1945年问世以来，2,4-二氯苯氧乙酸便一直广泛运用于农业、林业，以及城市和家庭中。

IARC今年3月称，已发现草甘膦“很可能导致人体患癌”。草甘膦是全球应用最广的除草剂，是孟山都公司(MON.N)农达除草剂和其他产品的主要成分。

IARC的归类并非监管要求，但是能够影响监管当局、议员和公众。在草甘膦的归类之后，一些企业和政府官员开始着手限制草甘膦的使用。

隶属于陶氏化学的陶氏益农公司在声明中表示，IARC的归类存有缺陷，“与近100个国家的政府调查结果不一致”。这些国家的政府调查结果证实了2,4-二氯苯氧乙酸按说明使用时是安全的。

IARC称，将2,4-二氯苯氧乙酸认定为“可能致癌”是因为，2,4-二氯苯氧乙酸与癌症之间的关联在“人体方面的证据不足，在实验用动物方面的证据有限”。

IARC称，流行病学研究提供了“有力证据表明2,4-二氯苯氧乙酸可引起氧化应激……提供了温和的证据表明2,4-二氯苯氧乙酸可导致免疫抑制”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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