联合国人权调查组称以色列须停止扩建犹太人定居点

联合国人权调查员周四呼吁以色列停止扩建犹太人定居点，撤离约旦河西岸全部的50万犹太人定居者，并称以色列的做法可能会被起诉犯有战争罪。调查组报告称，以色列定居点项目违反了日内瓦第四公约禁止向被占领的领土转移平民的规定，可能会因构成战争罪而在国际刑庭遭到起诉。图为调查组组长Christine Chanet举行新闻发布会。路透