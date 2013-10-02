全球八分之一人口长期食不果腹--粮农组织

路透米兰10月1日（记者 Agnieszka Flak） - 联合国粮农组织（FAO）周二称，全球每八人中有一人长期营养不良，并警告称，有些地区到2015年可能无法实现饥饿人口减半目标。

该组织在最新的粮食问题报告中称，在2011-2013年期间，全球长期饥饿人口估计为8.42亿，相当于全球总人口的12%，较1990-1992年期间的17%有所下降。

最新的饥饿人口估计数据，较2009年的10.2亿和2010-2012年的8.68亿有所下降。但粮农组织报告称，在实现到2015年将饥饿人口减半的千禧年目标方面，各国及不同地区的进展参差不齐。

该组织称，许多国家不太可能实现这个目标。

“那些过去20年冲突不断的国家，在消除饥饿方面很有可能出现了明显的倒退，”报告称。

“内陆国家在进入全球市场方面面临持续挑战，基础设施薄弱、机构不健全的国家则面临更多的制约。”

在2013年全球粮食问题报告中，粮农组织、世界粮食计划署（WFP）及国际农业发展基金（IFAD）对营养不良或饥饿的定义是，“没有供积极健康生活的足够粮食”，不能“满足身体所需的膳食能量”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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