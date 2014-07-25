独家：联合国国际民航组织将与IATA等机构开会讨论安全问题

路透蒙特利尔7月24日 - 两位知情消息人士周四称，联合国下属的国际民航组织(ICAO)将举行一场全面的国际会议，讨论航空公司安全问题，这是业内对马航坠机事件作出的最为协调有序的反应。

ICAO与航空业内高级官员和空中交通管制当局的会议将于下周在蒙特利尔举行。目前外界要求采取行动防止马航坠机事故重演的呼声渐高。

但两位消息人士称，鉴于ICAO对经营层面的影响有限，目前暂不清楚会议会达成什么样的举措。

拥有全球最大的国内航空市场的美国很快降低了外界对全球航空业组织方式发生重大改变的预期。

自发生马航坠机事件以来，业内人士纷纷敦促ICAO发挥更大作用，并发布风险提示。

消息人士称，ICAO、国际航空运输协会(IATA)、民用空中航行服务组织(CANSO)和国际机场理事会(ACI)将讨论在属于冲突区域的空域中各自能发挥的影响。

ICAO发言人称，该机构在讨论举行一场会议，但还没有证实。日内瓦的IATA则拒绝置评。

两位ICAO代表称，马航坠机事件在内部激起有关ICAO未来某天是否能提供风险提示的辩论，不过他们预计改变不会很快发生。ICAO成员国拥有对他们空域的最终控制权，他们或许不愿意将控制力转交给ICAO。

马航今年先后发生客机失踪和坠机的空难后，美国明确表示，目前“不会寻求改变ICAO准则”，表明ICAO考虑做出的调整可能将遇到阻力。(完)

(编译 白云; 审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。