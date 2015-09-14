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时事要闻 | 2015年 9月 14日 星期一 17:54 BJT

联合国人权事务高级专员敦促欧洲扩大移民渠道

路透日内瓦9月14日（记者 Stephanie Nebehay） - 联合国人权事务高级专员侯赛因周一敦促欧洲国家制定全面的政策，扩大移民渠道，增进对难民的同情。

侯赛因在联合国人权理事会会议开幕致辞时呼吁停止扣留和“虐待”避难申请者，特别是孩子。

“我们需要扩大正常移民和重新定居的渠道，这两种措施将防止死亡、减少偷渡，”侯赛因说道。

侯赛因指出，叙利亚儿童Aylan Kurdi去世的照片引发广泛同情，欧洲国家应该增进这种同情。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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