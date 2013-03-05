美国敦促禁止醉酒外交官出席联合国预算会议

特朗普对参议员称预计“很快”能就医保议案达成协议
路透华盛顿3月28日 - 美国总统特朗普周二向多位参议员表示，他预计国会议员将能够就医保议案达成协议。 “我毫不怀疑此事将很快发生，”特朗普在白宫举行的参议员及配偶招待会上说。 “我认为这将发生，因为我们一直在承诺--不管是民主党还是共和党--我们都一直在向美国人民承诺这点，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透联合国3月4日 - 美国周一呼吁禁止醉酒外交官出席联合国预算会议。
美国驻联合国负责管理和改革事务的副大使约瑟夫·托塞拉(Joseph Torsella)对联合国大会预算委员会表示：“我们建议谈判室未来应成为醉酒者的禁区。”
联合国预算委员会关于预算问题的年度投票一般在每年12月底圣诞节期间举行。预算协商常常会成为激烈的马拉松会谈，一直延续至次日凌晨。
参与委员会讨论的外交官对路透表示，与会代表醉醺醺出席会议并不少见。
托塞拉呼吁联合国193个成员国代表在讨论预算问题时更有纪律，他还敦促与会代表不要利用联合国的程序，例如以缺席形式阻碍讨论。
“如果代表们不能按时出席预订在晚间或周末的会议，或者仅仅因为某个原因拒绝参会，我们必认定他们并没有协商的良好意愿，我们将会据此作出回应。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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