美国敦促禁止醉酒外交官出席联合国预算会议

特朗普对参议员称预计“很快”能就医保议案达成协议

路透华盛顿3月28日 - 美国总统特朗普周二向多位参议员表示，他预计国会议员将能够就医保议案达成协议。 “我毫不怀疑此事将很快发生，”特朗普在白宫举行的参议员及配偶招待会上说。 “我认为这将发生，因为我们一直在承诺--不管是民主党还是共和党--我们都一直在向美国人民承诺这点，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)