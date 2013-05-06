版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 5月 6日 星期一 14:52 BJT

联合国调查人员称获得叙反对派使用沙林毒气证据

联合国人权调查人员周日称，他们从叙利亚内战伤者和医疗人员方面收集到的证据表明，叙利亚反对派使用了沙林毒气。该调查委员会成员Carla Del Ponte并称，联合国叙利亚问题调查委员会没有看到叙利亚政府军动用化学武器的证据。图片摄于阿勒颇。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐