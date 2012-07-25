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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 25日 星期三 11:37 BJT

潘基文将担任奥运火炬手

联合国秘书长潘基文的发言人Eduardo del Buey周二表示，应伦敦奥组委与国际奥委会的邀请，潘基文将会在国际奥委会主席罗格的陪同下参加伦敦奥运周四最後一站的火炬传递，并出席周五的开幕式。

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