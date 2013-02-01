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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 1日 星期五 14:23 BJT

希拉里称伊朗或在加大力度支援阿萨德

美国国务卿希拉里周四称，有迹象显示伊朗正增派人力并提供更为尖端的武器，以支持叙利亚总统阿萨德。希拉里将于周五离任，美国参议院周二批准民主党参议员约翰·克里接替希拉里担任这一职务。路透
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