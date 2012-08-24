联合国称伊朗或在向叙政府供应武器

联合国周三称，伊朗似乎在向叙利亚供应武器。由监督对伊朗制裁的独立专家组成的联合国安理会小组，已发现数起伊朗向叙利亚政府运送武器的案例。叙利亚政府则指责卡塔尔和沙特阿拉伯，称他们向叙反抗力量提供武器。持续17个月的叙利亚冲突日益向内战方向演变。