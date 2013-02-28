朝鲜称美国要为半岛“不可预测”局势负责

朝鲜周三指责美国加剧了朝鲜半岛“不可预测”的局势，并称美国在联合国安理会滥用权力，对朝鲜政府施加“敌对政策”。这一表态是朝鲜常驻联合国日内瓦办事处大使宋世平(So Se Pyong)在联合国主办的裁军会议上作出的。朝鲜两周前进行了第三次核试验，引发国际社会谴责。路透