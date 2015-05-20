潘基文称访问开城计划被朝方取消

联合国秘书长潘基文周三称，他访问开城工业园的计划已被取消，因朝鲜撤销早先的决定。潘基文称朝鲜此举“令人深感遗憾”。潘基文在首尔一次论坛上演讲时称：“今天一早，朝鲜当局通过他们的外交渠道告知我们，他们撤销了同意我访问开城工业园的决定。（朝鲜）未就最后一刻变卦给出解释。”路透