联合国对朝鲜实施新制裁 以削减其出口收入

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透联合国12月1日 - 联合国安理会对朝鲜实施新的制裁，目的是将朝鲜的年出口收入砍掉四分之一。朝鲜9月进行了其第五次核试验，也是至今规模最大的一次。
安理会一致同意削减朝鲜煤炭出口约60%的一项决议。年度销售额限制在4.009亿美元以下，或把销量限制在750万公吨以下，以其中较低者为准。
这项由美国起草的决议同时限制朝鲜的铜、镍、银及锌的出口，以及雕像的销售。朝鲜以制造巨型社会主义样式雕像闻名，主要向非洲国家出口。
朝鲜拒绝接受这项决议，称其为美国策划的否认朝鲜主权的又一项阴谋。
朝鲜自2006年以来因为核试验及试射弹道飞弹而一直遭受联合国制裁，最近一次核试验是在9月9日进行。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)