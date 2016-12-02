联合国对朝鲜实施新制裁 以削减其出口收入

路透联合国12月1日 - 联合国安理会对朝鲜实施新的制裁，目的是将朝鲜的年出口收入砍掉四分之一。朝鲜9月进行了其第五次核试验，也是至今规模最大的一次。

安理会一致同意削减朝鲜煤炭出口约60%的一项决议。年度销售额限制在4.009亿美元以下，或把销量限制在750万公吨以下，以其中较低者为准。

这项由美国起草的决议同时限制朝鲜的铜、镍、银及锌的出口，以及雕像的销售。朝鲜以制造巨型社会主义样式雕像闻名，主要向非洲国家出口。

朝鲜拒绝接受这项决议，称其为美国策划的否认朝鲜主权的又一项阴谋。

朝鲜自2006年以来因为核试验及试射弹道飞弹而一直遭受联合国制裁，最近一次核试验是在9月9日进行。(完)